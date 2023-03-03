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انطلاق حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم».. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
11:16 م | الجمعة 03 مارس 2023
برنامج الدوم

برنامج الدوم

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على فضائية dmc.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

وحقق الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، نجاحا كبيرا.

ويجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

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بقلم محمد عزالدين