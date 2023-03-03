شريف نورالدين: «الدوم» يحظى بمصداقية.. ومواهب الموسم الثاني مليئة بالحماس

جاء اختيار الثنائى شريف نورالدين ونهى درويش لتقديم الموسم الثانى من برنامج «الدوم» ليمثل إضافة مضيئة لما لهما من خبرة واسعة فى مجال تقديم البرامج التليفزيونية خاصة الفنية، وظهر أداء الثنائى بشكل رائع خلال عرض الحلقات الأولى من الموسم الثانى، التى تذاع على قناة dmc يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع 11 مساء.

وقال شريف نور الدين لـ«الوطن» إن تقديم برنامج الدوم تجربة مهمة وكبيرة، لأن الفكرة تعتمد على إيصال البرنامج لكل المحافظات، وهذا معناه أنه لا يوجد مركزية، ومنح فرصة أكبر لكل الراغبين فى الاشتراك، كما أن البرنامج يذهب لكل المحافظات بكل أعضاء فريق العمل ولجنة الاختيار، وعلى قدر المستطاع نأخذ معظم المواهب، وعندما نجد محافظات بها أعداد كبيرة يتم زيادة عدد الأيام. وأضاف أنه شعر بالسعادة لترشيحه للبرنامج، خاصة أنه كان متابعاً جيداً للبرنامج فى الموسم الأول، وبمجرد أن عرض عليه الدور وافق على الفور، دون تفكير، لأن البرنامج مهم وكبير، موضحاً أن يوسف عثمان مقدم الموسم الأول صديقه وقدم موسماً رائعاً، واعتبر أن تقديمه للموسم التالى بعده شىء إيجابى، واصفاً الأمر بأن «الموضوع كأنه فى بيته»، متمنياً أن يكون على نفس المستوى وعند حسن ظن الجميع.

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وأكد «نورالدين» أنه يعتبر السفر لأكثر من محافظة هو الجزء الأساسى فى البرنامج، ومن أجل هذه المرحلة، لأول مرة تم زيادة عدد حلقات اختبار الأداء على مدار الأسابيع، حتى يشاهد الجمهور الدور الرئيسى، قبل الدخول على الحلقات الأساسية، ويتيح الفرصة لعدد أكبر أن ينال من الشهرة قدراً بظهوره على التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى، ويكون الأمر ممهداً له من أجل استكمال طريق نجاحه وصعوده.

ووصف المواهب المشاركة فى الموسم الثانى بـ«الرائعة» قائلاً: «المواهب مليئة بالحماس والمنافسة قوية، وأعتقد أن السبب فى ذلك هو مشاهدة الشباب للموسم الأول، وأن كل الفائزين حصلوا على فرص عمل حقيقية ومُهد الطريق أمامهم سواء فى التقديم أو الغناء أو التمثيل، وجاء ذلك برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى ساعدتهم ومنحتهم فرصة كبيرة، مما ترتب عليه حضور فئات مختلفة إلى الموسم الثانى من أزواج وعائلات، وشباب بدعم من ذويهم، فأصبح هناك ثقة فى البرنامج من الجميع، لذلك أعتقد أن نجاح الموسم الأول سهل الأمر.

وتابع أن لجنة الاختيار ولجنة التحكيم كل منهما على مستوى عال من الحيادية والنظام والحب، وأعطوا لكل المتسابقين نصائح فى محلها، حتى لو لم يتح لهم الفرصة فى الانتقال للمرحلة التى تليها، ولكن كان هناك حب من الجميع وهذه النصائح أفادتهم بشكل كبير، حتى تقدم بعض المتسابقين من الجزء الأول، بعدما حصلوا على نصائح من الموسم الأول، وطبقوا الأمر وأدوا بشكل أفضل، مضيفاً أن المميز أيضاً فى برنامج الدوم هو الاستعانة بمواهب سواء فى مرحلة التقديم أو الغناء والتمثيل خلال المؤتمرات الرئاسية والفعاليات المهمة من جميع المحافظات، فهذا بمثابة دعم للمواهب فى التقديم والغناء والأحداث المهمة، معتبراً أن هذا الأمر زاد من مصداقية واحترام البرنامج.