نائب وزير العدل الروسي في مرمى العقوبات الأمريكية

أعلنت السلطات في «واشنطن»، فرض عقوبات على 6 مواطنين روس، بينهم نائب وزير العدل أوليج سفيريدينكو، والقاضي بإحدى محاكم موسكو إيلينا لينسكايا، والمحقق بالقضايا المهمة جدا بـ«لجنة التحقيق» أندريه تاشين، وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية.

ومساء أمس الجمعة، وصلت رئيسة «البرلمان الأوروبي» روبرتا ميتسولا، في زيارة مفاجئة، إلى العاصمة الأوكرانية، ونشرت على «تويتر» صورة لوصولها إلى «كييف».

مفوض شؤون السوق الداخلية: من الضروري تكثيف إنتاج الذخائر

من جانبه، أشار المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية، تييري بريتون، إلى ضرورة نقل الصناعات الدفاعية الأوروبية إلى مرحلة اقتصاد الحرب لتلبية احتياجات التصنيع الدفاعي، وفقا لما ذكرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وقال بريتون، إنه من الضروري، تكثيف إنتاج الذخائر للتعامل مع واقع الصراع الشديد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن روسيا، نتيجة الأزمة الأوكرانية، لا تواجه حلف شمال الأطلسي المنقسم والضعيف، بل تواجه حلف «الناتو في أوروبا»، مضيفا أن بلاده وألمانيا تتصرفان بانسجام تام من خلال إمداد «كييف» بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأكد بايدن، خلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه كان يدور في ذهنه النطاق الكامل لإمدادات الأسلحة من الذخيرة والمدفعية إلى المعدات المدرعة والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

الرئيس الأمريكي: «برلين» ساعدت أوكرانيا في توفير الطعام

وأشار بايدن، إلى مساعدة «برلين» لـ أوكرانيا في توفير الطعام وتدفئة المباني في الشتاء.

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن السلطات الصينية لم تلغ من أجندتها إمكانية إمداد «موسكو» بأسلحة فتاكة لاستخدامها في الأزمة الأوكرانية، وأوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس «الأمن القومي» بـ «البيت الأبيض» جون كيربي، أن مسألة تزويد «كييف» بطائرات «إف 16» المقاتلة ليست جزءا رئيسيا من جدول أعمال اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس في «واشنطن».

وفي سياق متصل، أشارت السفارة الروسية في لندن، إلى أن بريطانيا اختلقت «حادثة سالزبوري» في عام 2018في إطار تهيئة سكانها لمواجهة مع روسيا، مضيفة في بيان، إن «لندن» سعت لتفكيك العلاقات التي كانت موجودة بين البلدين في ذلك الوقت.

روسيا تضع خططاً لتزويد إيران بطائرات

وكشف 5 مسؤوليين أمريكيين وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن إيران تضاعف دعمها العسكري لـ«موسكو» في سلسلة من الصفقات العسكرية الجديدة التي يمكن أن تطيل الأزمة الأوكرانية وتوفر لـ«طهران» شرايين حياة اقتصادية ودفاعية جديدة.

وأكد المسؤولون، أن موسكو وطهران قدمتا بالفعل خططاً لبناء مصنع لـ«المسيرات» داخل روسيا يمكنه إنتاج آلاف الطائرات بن طيار سنوياً، فيما أشارت مجلة «فورين بوليسي» إلى أن روسيا تضع خططاً لتزويد «طهران» بطائرات مقاتلة عسكرية وهليكوبتر وأنظمة دفاع جوي متطورة.