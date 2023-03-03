4 أحدث في أمريكا خلال 24 ساعة.. بينها الإعلان عن مناورة عسكرية

شهدت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث تنوعت ما بين أمنية وقضائية وسياسية وتكنولوجية كان أهمها إعلان وزارة العدل الأمريكية، إمكانية مقاضاة دونالد ترامب من قبل عناصر «شرطة الكابيتول» والمشرعين الديمقراطيين.

العدل الأمريكية: ترامب ليس محصنا

وأشارت وزارة العدل الأمريكية، أمس الخميس، إلى إمكانية مقاضاة رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب من قبل عناصر «شرطة الكابيتول» والمشرعين الديمقراطيين الذين أصيبوا خلال اقتحام الكونجرس في 6 يناير من العام قبل الماضي 2021، مضيفة في مذكرة طرحت أمام محكمة استئناف فيدرالية، إن الرئيس السابق ليس محصنا من مثل هذه الدعاوى القضائية.

بدورها، رفضت لجنة في «ولاية كاليفورنيا» غرب البلاد، إطلاق السراح المشروط عن سرحان سرحان «78 عاما»، المتهم باغتيال السناتور روبرت ف. كينيدي داخل «فندق أمباسادور» بـ«لوس أنجلوس» في عام 1968، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، أصدرت «واشنطن»، أمس الخميس استراتيجية وطنية لتعزيز الأمن السيبراني وتخفيف الأنشطة السيبرانية غير المشروعة من قبل دول مثل كوريا الشمالية، وقالت الرئاسة «البيت الأبيض» في نص الإستراتيجية، إن «بيونج يانج» تقوم بأنشطة إلكترونية لتوليد الإيرادات من خلال المؤسسات الإجرامية، مثل سرقة العملات المشفرة وبرامج الفدية بغرض تمويل طموحاتها النووية.

«واشنطن» ستدمج أنشطة التعطيل الفيدرالية

كما نصت الاستراتيجية الأمريكية، على أن «واشنطن» ستدمج أنشطة التعطيل الفيدرالية، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، داعية إلى بذل جهود لبناء شراكات دولية والقدرات الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضافت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن حكومات: «الصين- روسيا - إيران - كوريا الشمالية» ودول استبدادية أخرى لها نوايا تحريفية، تستخدم بقوة قدرات إلكترونية متقدمة لتحقيق أهداف تتعارض مع مصالح «واشنطن» والمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع.

عسكريا، أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تخطيط «واشنطن» و«سول» لبدء مناورة «درع الحرية»، في الفترة ما بين 13 إلى 23 من مارس الجاري، لتعزيز الردع ضد تهديدات «بيونج يانج» النووية والصاروخية.