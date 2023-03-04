شروط استخراج تراخيص الكلاب الأليفة.. تحذير من العقوبة والحبس

كشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن شروط استخراج رخصة الكلاب الأليفة، من الإدارة البيطرية المختلفة في المحافظات، يأتي ذلك بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة عقر كلب بيتبول لـ«مدير بنك» في الشيخ زايد، وإصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج ودخل في غيبوبة تامة من جراء إصابته الخطيرة.

ووفقا للقانون فإن العقوبة فى المادة 19 تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق المادة 10 من مشروع القانون، ونصت المادة 10 على أنه تُحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خطوات الحصول على رخصة للكلب

وفقا لهيئة الخدمات البيطرية تتمثل الخطوات في الآتي:

- ملء بطاقة تسجيل للحيوان، تحتوي على اسم صاحب الكلب، ورقم البطاقة الشخصية أو الرقم القومي، وعنوان الإقامة، و نوع الكلب، و أوصاف الكلب، ومصدر الحصول عليه.

- تحصين الحيوان ضد مرض السعار.

- يتم الكشف على الكلب في الوحدة البيطرية قبل السير في إجراءات الترخيص.

- يقوم صاحب الكلب بدفع رسوم الترخيص.

- يتم منح الرخصة بعد استيفاء الطلب خلال 3 أيام على أقصى تقدير.

- ضرورة تعليق الرخصة في رقبة الكلب.

- يدون بالرخصة تاريخها ومدة السريان وهي عام من تاريخ التقدم بطلب استخراج الرخصة على أن تجدد الرخصة سنويًا.

- بعد إثبات حصول الكلب على التطعيمات عبر تقديم الإيصالات، يتم تقديم طلب لطبيب الوحدة البيطرية بالرغبة في ترخيص كلب واستخراج بطاقة له.

مميزات الحصول على رخصة الكلب

بمجرد الحصول على رخصة للكلب أو للحيوان الأليف لن يتعرض حائزه للمساءلة القانونية، كما أنه لا يمكن لأي شخص قتل حيوانك المرخص، ويمكن إقامة دعوة حال تعرض حيوانك لأي مشكلة.