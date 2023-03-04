«تجييل وتتحاذَقَ» تدخل المعجم.. مجمع اللغة العربية يوضح الأسباب

أعلن مجمع اللغة العربية بالقاهرة إضافة عدد من الكلمات والدلالات التي بات الناس يستعملونها في حياتهم اليومية، وقد درستها لجنة الألفاظ والأساليب، وأضفت عليها المشروعية اللغوية، وهي «تجسير، تجلَّب، تجليس، تجييل، تحاذَقَ» موضحا الأسباب كالتالي:

أسباب إضافة كلمات جديدة إلى اللغة العربية

- تجسير

1- التقريب بين جانبين مختلفين أو متنازعين، والوَصْل بين جانبين متباعدين أو منفصلين. وكان وجه الاعتراض أن المعاجم لم تذكر الفعل جسَّر ولا مصدره.

وبيَّن مقدِّم الموضوع الدكتور حسن الشافعي (عضو المجمع) أن مادة ( ج س ر) تدور حول الشجاعة والجسارة، وعقد الجسر للعبور أو العبور نفسه، والجديد في الاستعمال المعاصر هو إيثار الدلالة المعنوية لكلمة التجسير، فصارت مع الدلالة على الجسر والقنطرة، تُستعمَل بكثرة في ضروب التفاهم السلمي والتواصل الحضاري والفكري، وسائر وسائل العبور المعنوية.

- تَجَلَّبَ الدمُ: يَبِسَ، وكان وجه الاعتراض أن المعاجم ذكرت: جلَب وأجلب، بمعنى: يبس. وكان قد أوضح مقدِّم الموضوع: الراحل عبد السلام هارون (عضو المجمع) في مذكرته أنه قد جاء في كتاب "البيان والتبيين 1: 376" في تفسير الجاحظ لقول الحجاج: "لأقلعنَّك قلْع الصَّمْغَة "ما يلي: "لأن الصمغة اليابسة إذا قُرِفَت عن الشجرة انقلعت انقلاع الجُلْبَة. والأرض لا تَنْشَف الدمَ المسفوحَ ولا تمصُّه، فمتى جفَّ الدم وتجلَّب لم تره أخذ من الأرض شيئًا؛ وعلى هذا يضاف إلى المعاجم لفظ "تجلَّب الدم" بمعنى يبس.

- تَجْليس

إقدار الطفل على الجلوس، تنصيب البابا وكان وجه الاعتراض من قبل هو عدم وروده في المعاجم العربية بهذا المعنى.

وكان قد أوضح مقدِّم الموضوع الدكتورإبراهيم ضوَّة (خبير لجنة الألفاظ والأساليب) أن اللفظ تجليس مصوغٌ على وزن تفعيل من الجذر (ج ل س) للدلالة على إقدار الشخص على الجلوس وتعويده عليه وبخاصة الطفل، ولإفادة تنصيب شخص تنصيبًا يُتيح له أن يجلس على كرسيّ المنصب، وهو معنى مأخوذ من معاني الجذر؛ وعلى هذا يكون استعمال المعاصرين للفظ "تجليس" موافقًا لقياس العربية، وجائز الاستعمال، ومقبولًا.

-التَّجييل وما يُؤخذ منه تصنيف الأشخاص والأشياء ونسبتها إلى جيل بعينه. وكان وجه الاعتراض من قبل هو عدم وروده في المعاجم العربية وكان قد أوضح مقدِّم الموضوع: د. إبراهيم ضوَّة (خبير لجنة الألفاظ والأساليب) أن لفظ التجييل متداول في المؤلفات العلمية والمقالات الصحفية والأنشطة الثقافية الإعلامية.

وهو مبنيّ على وزن صرفي معروف، ويقع في استعمالات لغوية فصيحة وصحيحة تركيبيًّا؛ لذا لا مانع من قبوله، وكذلك ما يُؤخذ منه، مثل "جَيَّلَ"، و"مُجَيِّل"، و"مَجَيَّل". مقدِّم الموضوع: الدكتور.إبراهيم ضوَّة (رحمه الله) (خبير لجنة الألفاظ والأساليب).

- تحاذَقَ: أظهر مهارة في العمل أو تكلَّف الحَذْقَ وتظاهر به. وكان وجه الاعتراض من قبل دم ورود هذا الفعل في المعاجم.

وبيَّن مقدِّم الموضوع: الدكتور محمد حسن عبدالعزيز (عضو المجمع) أن الفعل تحاذق محدث جاء من جذر عربي موجود، وقد سنَّ المجمع سُنَّة كريمة حين أتاح صياغة كلمة جديدة لم ترد في المعاجم؛ ومن ثم فلا مانع من إجازة استعمال الفعل تحاذق وتسجيله في معاجم المجمع، إضافة إلى إجازة ما يُشتق منه كالتحاذق والمتحاذق.