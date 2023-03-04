س و ج.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المرتبات والمعاشات 2023

زيادة المرتبات والمعاشات إحدى سبل الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لرعاية المواطنين، من أصحاب الدخول المختلفة التي تتميز بالثبات نسبيا، سواء العاملون في الدولة أو أصحاب المعاشات التي يتحصل عليها المواطنون من وزارة التضامن الاجتماعي، وجميعها في إطار التوجيهات والقرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا يوم الخميس الماضي، دعما للمواطن المصري، وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن زيادة المرتبات والمعاشات 2023:

الفئات التي تحصل على زيادة الرواتب

س: ما الفئات التي ستزيد رواتبها؟

ج: جميع العاملين في الدولة بدءًا من الدرجة السادسة مرروا بالدرجات الثالثة وحملة درجات الماجستير والدكتوراة.

الحد الأدنى بعد الزيادة في الرواتب

س: كم تبلغ قيمة الزيادة في رواتب كل فئة؟

ج: وفق ما أعلنه الرئيس السيسي سيكون الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة 3500 جنيها، وللدرجة الثالثة 5000 جنيه شهريا، و لحملة الماجستير 6000 جنيه شهريًا، ولحملة الدكتوراه 7000 جنيه شهريًا.

الزيادة في المعاشات

س: ما قيمة الزيادة المقررة على المعاشات؟

ج: وفق ما أعلنه الرئيس السيسي ستكون زيادة المعاشات بنسبة 15%، فيما ستكون زيادة القيمة على مستحقي معاشات برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% (على مختلف الشرائح المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والمسني ووذوي الاحتياجات الخاصة)

موعد تطبيق الزيادة على الرواتب والمعاشات

س: متى يبدأ تطبيق الزيادة على المرتبات والمعاشات 2023؟

ج: يحصل الموظفون ومستحقو المعاشات على رواتبهم ومستحقاتهم مضافا إليها الزيادات المقررة اعتبارا من أبريل 2023.