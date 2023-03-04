إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي السريع «مصر - أسوان» أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

حادث تصادم بالطريق الزراعي

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «9718 ن هـ ا» ربع نقل، و«8134 ن ل ا» ملاكي، بالطريق الزراعي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة، حيث أفادت التحريات الأولية قوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

حوادث طرق متفرقة في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، تلقت أمس الجمعة، إخطارا بإصابة 12 شخصا في حوادث طرق بسبب السرعة الزائدة.

وشهد الطريق الزراعي حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية أتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، كما أصيب شخصان في حادث تصادم دراجة نارية بتاكسي على الطريق الزراعي بالقرب من قرية البرجاية.

بينما شهد طريق الصحراوي الغربي انقلاب دراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخص، كما أصيب آخر في حادث انقلاب توك توك على طريق الشيخ فضل بمركز بني مزار، كما أصيب شخص في حادث تصادم بطريق فرعي.