إنجازات الدولة على الطرق لتيسير حركة المواطنين في الإسكندرية

مشروعات مهمة في ملف النقل، نفّذتها الدولة مُمثلة في وزارة النقل والمواصلات بمحافظة الإسكندرية، بإنشاء وتوسعة وتطوير طرق في مختلف ربوع المحافظة، وكباري جديدة، كلها تسهم في تسهيل حركة نقل المواطنين والحد من الحوادث، خاصة وأن الطرق الجديد تواكب المعايير العالمية.

تطوير وتوسعة طريق برج العرب

حصلت «الوطن» على تقرير من الهيئة العامة للطرق والكباري، يوضح ما تم تنفيذه حالياً في محافظة الإسكندرية من طرق وكباري جديدة، حيث تم تطوير وتوسعة طريق برج العرب في المسافة من الهوارية حتى برج العرب؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والنقل والحد من الحوادث، وتم تنفيذ إنشاء وإزدواج طريق برج العرب في المسافة من الهوارية حتى برج العرب لتسهيل حركة سير المواطنين والنقل والحد من الحوادث.

كما تمّ تطوير وازدواج طريق برج العرب من الكافوري - سيدي كرير؛ لتسهيل حركة سير المواطنين والنقل، وإنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي عند الكيلو 21، وهو كوبري رئيسي يهدف لنقل الحركة القادمة من طريق الإسكندرية - مطروح «3 حارات»، وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عن طريق وصلة الذراع البحري إلى الطريق الساحلي «2 حارة مرورية»، وكوبري دوران لنقل حركة القادم من الإسكندرية في اتجاه مطروح للعودة إلى اتجاه الإسكندرية «2 حارة مرورية»، وكوبري أعلى مصرف النوبارية ويشمل 9 حارات مرورية بالاتجاهين، فضلاً عن أعمال توسعة على جانبي طريق الإسكندرية - مطروح وأعلى مصرف النوبارية.

تنفيذ كوبري مدخل العجمي

وضح التقرير أن الكوبري الخاص بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي الكوبري يهدف إلى لنقل الحركة القادمة طريق الإسكندرية - مطروح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي عن طريق وصلة الذراع البحري إلى الطريق الساحلي، فضلاً عن تنفيذ كوبري مدخل العجمي بتوسعة الجزء لخرساني ليصبح العرض الكلي للكوبري 16 مترا؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية على الطريق.