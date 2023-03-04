ينطلق شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 23 مارس بحسب قسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفق الحسابات الفلكية، ونظرا لوجود فرق توقيت من مدينة إلى أخرى، نقدم إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الدقهلية وعدد ساعات الصيام والتي يحتفظون بها طوال الشهر نظرا لتغير فترة الصيام كما يبحثون عن موعد أذان الفجر وموعد الإفطار مع أذان المغرب.

إمساكية رمضان 2023 بمحافظة الدقهلية وعدد أيامه

تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الدقهلية وعدد ساعات الصيام وفقا لقسم التقاويم في الهيئة المصرية العامة للمساحة، التي تشير إلى أن بداية شهر رمضان ستكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي في 20 أبريل 2023، وعدد أيام الصوم فلكيا 29 يوما.

وتبدأ عدد ساعات صيام شهر رمضان بحسب إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة الدقهلية وعدد ساعات الصيام حيث تكون في أول رمضان 10 ساعات و1 دقيقة، وتزداد بمعدل دقيقة أو دقيقتين يوميا حتى تبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و57 دقيقة في آخر أيام الصيام، وتكون صلاة عيد الفطر المبارك الساعة 5 و47 دقيقة يوم الجمعة الموافق 20 أبريل 2023.

إمساكية رمضان 2023 كاملة بمحافظة الدقهلية وعدد ساعات الصيام

وأعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة، إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1444 هجريا الموافق 2023 ميلاديا لمحافظة الدقهلية وفق الحسابات الفلكية وجاء مواقيت الصلاة والصوم بالزمن وموعد الإفطار وعدد ساعات الصيام كما يلي:

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و1 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:27، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:28، السحور 2:06، إمساك 4:06، الفجر 4:26، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:28 ، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:52، الظهر 12:01، العصر 3:30

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 8 دقائق، صلاة المغرب 6:10 ، العشاء 7:29 ، السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقائق، صلاة المغرب 6:11 ، العشاء 7:30 ، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:00، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:31 ، السحور 1:59، إمساك 3:59، الفجر 4:19، الشروق 5:48، الظهر 11:59، العصر 3:30

- الخميس 30 مارس الموافق 8 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:31 ، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الشروق 5:46، الظهر 11:59، العصر 3:30

- الجمعة 31 مارس الموافق 9 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الشروق 5:45، الظهر 11:59، العصر 3:30

- السبت 1 أبريل الموافق 10 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 18 دقيقة، صلاة المغرب 6:13 ، العشاء 7:32 ، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:15، الشروق 5:44، الظهر 11:58، العصر 3:30

- الأحد 2 أبريل الموافق 11 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:14 ، العشاء 7:34 ، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30

- الإثنين 3 أبريل الموافق 12 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34 ، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30

- الثلاثاء 4 أبريل الموافق 13 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:35، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:31

-الأربعاء 5 أبريل الموافق 14 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:36، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:31

- الخميس 6 أبريل الموافق 15 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:37 ، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:31

- الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:38، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:09، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:31

- السبت 8 أبريل الموافق 17 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:31

- الأحد 9 أبريل الموافق 18 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:31

- الإثنين 10 أبريل الموافق 19 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:40، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:31

- الثلاثاء 11 أبريل الموافق 20 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:41، السحور 1:41، إمساك 3:41، الفجر 4:01، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:31

- الأربعاء 12 أبريل الموافق 21 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:31، الظهر 11:55، العصر 3:31 .

- الخميس 13 أبريل الموافق 22 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:43، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:31 .

- الجمعة 14 أبريل الموافق 23 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43 ، السحور 1:37، إمساك 3:39، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:31

- السبت 15 أبريل الموافق 24 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:44، السحور 1:38، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:31

- الأحد 16 أبريل الموافق 25 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:45، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:26، الظهر 11:55، العصر 3:30

- الإثنين 17 أبريل الموافق 26 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:47، السحور 1:34، إمساك 3:31، الفجر 3:31، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30.

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:48 ، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان: مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:49، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:53، العصر 3:30.