«الحياة الآن».. مباشر: مواصلة العمل لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف ببني سويف

نشرت فضائية «الحياة» فيديو جديد لها من برنامج «الحياة الآن مباشر» فيديو لتواصل العمل لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية طحا البيشة بمركز ببا.

المحطة مقامه على مساحة 11.5 فدان

ومحطة معالجة قرية طحا البيشة مقامة على مساحة 11.5 فدان بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميا تصل إلى 25 ألف متر مكعب يوميا مستقبلا، وجارا الانتهاء من أعمال الإنشاء وتهيئة المحطة لتركيب المعدات استعدادا للتشغيل.

ووصلت تكلفة إنشاء المحطة لـ200 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت لـ88%، وتخدم 12 قرية وتابع وتوفر 120 فرصة عمل يوميا وفرها إنشاء محطة المعالجة لأهالي قرية طحا البيشة بمركز ببا بمحافظة بني سويف.