سهير عبد القادر لقناة الحياة: أحضرت أميتاب باتشان لمصر وزار مسجد الحسين

قالت سهير عبد القادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي السابق، إنها عملت بالتدريس، كما عملت مضيفة بمصر للطيران، لافتة إلى أنها نجحت في إحضار الممثل الهندي أميتاب باتشان، إلى مصر، وزار مسجد الحسين.

سهير عبد القادر: سعد الدين وهبة لا يرى إلا الخطأ

وأضافت سهير عبد القادر، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة: «اشتغلت في وزارة الثقافة من خلال التقديم في وزارة القوى العاملة».

وتابعت: «سعد الدين وهبة ألحقني بوظيفة العلاقات العامة بوزارة الثقافة»، مضيفة أنه كان لا يرى إلا الخطأ، كما أنها أحضرت 54 نجما عالميا في المهرجان.

الرخصة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

واستكملت: «عملت على استعادة الرخصة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، والعرض الأول للفيلم كان أحد الشروط».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة الساعة 8 مساء الجمعة من كل أسبوع، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.