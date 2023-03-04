حبس المتهم بالاتجار في الحشيش بالقاهرة.. والعقوبة تصل للإعدام

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مقيم بمنطقة المقطم بالقاهرة له معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة؛ من أجل تحقيق الربح المادي.

وأشارت التحقيقات، إلى اعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.5 كيلوجرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه، وهاتف محمول.

ضبط المتهم

أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام عنصر إجرامي بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وأمكن من ضبطه حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة المقطم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

ومن جانبه، قال سمير عبدالعظيم المحامي، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأوضح الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.