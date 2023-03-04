رئيس «العاصمة الإدارية» لـ«الحياة»: نقل 9500 موظف للمقرات الجديدة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جرى نقل العاملين في الحكومة إلى مقرات الوزارات الجديدة بالعاصمة، وتم تشكيل لجنة لتسكين الموظفين وفقا لجدول أسبوعي بعد التأكد من جاهزية الوزارات لاستقبال الموظفين، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من التسكين تضمنت تسليم مباني لـ17 وزارة وبالفعل تواجد الموظفين في المكاتب.

9500 موظف من 14 وزارة

وأوضح «عباس»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أنه يجرى العمل على تسليم باقي المباني بالتوالي، وبمجرد تسليم المبنى تتولى الوزارة نقل الموظفين، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من التسكين تضمنت 9500 موظف من 14 وزارة بالإضافة لبعض الهيئات والجهات التابعة للوزارات.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن التسكين يتم من خلال مرحلتين، وتبدأ المرحلة الثانية بعد عيد الفطر ليكون تم انتقال جميع الموظفين في شهر مايو المقبل.