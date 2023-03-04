متحدث الكهرباء لقناة الحياة: انتهينا من انتقال قيادات الوزارة وثلث الموظفين

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن وسائل التعامل والتشغيل في الحي الحكومي جمعيها إلكترونية، والمباني مصممة بشكل متطور يواكب التكنولوجيا، وجرى تدريب الموظفين بشكل مسبق قبل انتقالهم للعاصمة على أحدث النظم التكنولوجية التي تساعد في تنفيذ الأعمال بشكل رقمي.

نقل باقي الموظفين

وأوضح «حمزة» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أن الوزارة منذ 10 أيام انتقل عدد كبير من قياداتها إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية بالإضافة إلى ثلث القوة من الموظفين، لافتا إلى أنه يجرى نقل باقي الموظفين بشكل تدريجي.

العاصمة الإدارية

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أن هناك العديد من وسائل المواصلات جرى توفيرها لنقل الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية، ومن المتوقع تذليل أي صعوبات تظهر في طريق الموظفين خلال تواجدهم في العاصمة.