صاحب الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية: سعيد بتكريمي من الرئيس

أعرب الدكتور ضياء عوض أبو العطا، أستاذ مساعد بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، والحاصل على الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة وأحد النماذج المشرفة التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخميس في المنيا، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، مؤكدا أن التكريم لم يشمل شخصه فقط، ولكن شمل تكريم للفن التشكيلي عامة.

وقال أبو العطا خلال لقاء من المنيا عبر قناة «إكسترا نيوز»: «تكريم الرئيس السيسي لي يدل على مدى اهتمام الدولة بالفن التشكيلي، كنت محظوظا بتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية، مثل تنفيذ كل المراكب الفرعونية باحتفالية طريق الكباش، بالإضافة إلى الأعمال النحتية والاكسسوارات، كما شاركت ببعض الأعمال النحتية والتمثيل في المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP 27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ».

وتابع: «الفن يخاطب الناس، والفن التشكيلي سواء نحت أو لوحات معروف عنه مخاطبة وجدان الناس، لكن حين يتم توظيفه بشكل تنموي وخدمي سيكون له مذاق مختلف ومردود مغاير عن المألوف، التكريم شرف لي كفرد من أبناء جامعة المنيا، وترشيحي من قبل الجامعة، وإحساس تكريمي من الرئيس السيسي سعادة لا توصف ومش لي وحدي ولكن لكل أبناء الجامعة والمحافظة بشكل عام».