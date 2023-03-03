صاحب الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية: تكريم الرئيس شرف لي

قال الدكتور ضياء عوض أبو العطا الحاصل على الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة، وأحد النماذج المشرفة التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في المنيا، إنّ الجامعة رشحته للتكريم لأنه شارك في عدد كبير من المشروعات التي دشنتها الدولة، موضحًا: «لقاء الرئيس السيسي إحساس مختلف يتمنى أي مواطن أن يشعر به، وما حدث شرف كبير لي».

وأضاف أبو العطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «عندما صافحت الرئيس شعرت بأنه إنسان مصري أصيل، رحب بي بشكل رائع، وهذا أمر رائع أحمد الله عليه، جرى تكريمي بسبب الخدمات المجتمعية التي شاركت فيها، فقد شاركت في مسابقة تصميم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة وحصلت على المركز الأول».

وتابع الحاصل على الجائزة الأولى لتصميم ميادين العاصمة الإدارية الجديدة، أنه عمل على تنفيذ كل المراكب الفرعونية بطريق الكباش، بالإضافة إلى الأعمال النحتية والاكسسوارات، كما شارك ببعض الأعمال النحتية والتمثيل في المنطقة الخضراء بقمة المناخ COP 27 التي استضافتها مدينة شرم الشيخ.