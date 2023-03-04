حجز المتهمة بامتلاك كلب شرس عقر مدير بنك في الشيخ زايد

حجزت النيابة العامة المتهمة بامتلاكها كلب شرس، تعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بواسطة الكلب خاصته، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، 24 ساعة، لحين ورود التحريات، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصاب، تمهيدًا لسماع أقواله.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان لعدم سيطرته على الكلب الخاص به، ما أدى إلى قيامه بعقر زوجها مدير بأحد البنوك مقيم بذات العنوان وتعرضه لإصابات وجروح متعددة

وعقب تقنين الاجراءات جرى استهداف المتهم، وأمكن ضبطه، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

قال المحامي محمود عبدالله، إن القانون الحالي لا ينص على تجريم تربية الكلاب واقتناءها، وإنما نص على عقوبات في حال ما عقر الكلب شخص ما أو تسبب في ضرر معنوي ونفسي - مسئولية التابع عن أفعال المتبوع - أو ارتكبت به جريمة كالسرقة أو البلطجة أو القتل، إذ يعتبر في حكم سلاح أو أداة الجريمة، ويعاقب صاحبها بنفس العقوبة المقررة قانونا على أنه هو من ارتكب الجريمة.

وأضاف أن المادة (176) من القانون المدني تنص على «فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه».