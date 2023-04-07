دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023.. «اللهم أذقني فيه حلاوة ذكرك»

مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ الصائمون إلى العديد من الطاعات طمعا في نيل الثواب، لاسيما وأنه مضاعف، فالفريضة بثواب 70 فريضة والسنة بثواب فرض، ومن بين هذه الطاعات الدعاء والإكثار من الأدعية في هذه الأيام المباركة، خاصة وقت الإفطار والسحور، ومنها دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023.

ويستعرض التقرير التالي ما يمكن أن يردده المسلم بخصوص دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر، إذ يمكن أن يدعو المسلم بما يريد من خيري الدنيا والآخرة ضمن دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023

وبخصوص دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023 على سبيل المثال لا الحصر يمكن الدعاء بالآتي:

- «اللَّهُمَّ اهْدِنِى فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَجَنِّبْنِى فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَأَدْخِلْنِى فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ».

- «اللَّهُمَّ لَا تَخْذُلْنِي لِتَعَرُّضِ مَعَاصِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنْ سِيَاطِ نَقِمَتِكَ وَ مَهَاوِيكَ‏، وَأَجِرْنِي مِنْ مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ يَا مُنْتَهَى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ».

الأدعية المستحبة في اليوم السادس عشر من رمضان 2023

ويمكن أيضا أن يشمل دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023 ما يلي:

- «اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ».

- «اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمين».

دعاء اليوم 16 مضان 2023

ويمكن أيضا أن يتضمن دعاء اليوم السادس عشر من رمضان 2023 العديد من الأدعية التي يسأل العبد فيها ربه الاستجابة في هذه الأيام المباركة ومنها:

- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

- اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

- اللهم إني أسألك خير العلم وخير العمل وخير النجاح.

الأعمال المستحبة في اليوم السادس عشر من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم السادس عشر من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.