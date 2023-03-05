الفلبين ترصد 42 سفينة صينية حول «ثيتو» المتنازع عليها

رصدت السلطات في الفلبين، سفينة تابعة للبحرية الصينية وعشرات القطع البحرية الأخرى في «بحر الصين الجنوبي» حول جزيرة «ثيتو» المعروفة محليا باسم «باج آسا»المتنازع عليها، وأشار «خفر السواحل» الفلبيني إلى 42 سفينة يعتقد أن طاقمها من أفراد الميليشيات البحرية الصينية، شوهدت بالقرب من الجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تايوان تطالب الصين باحترام سيادتها

من جانبها، طالبت السلطات في تايوان، الصين باحترام سيادتها والتعامل بطريقة عقلانية، وقالت الحكومة في «تايبيه»،إن على «بكين» احترام إرادة شعب تايوان واحترام مفاهيم السيادة والديمقراطية والحرية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الصين ترفع ميزانية الدفاع

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت السلطات الصينية، رفع ميزانيتها العسكرية، بنسبة 7.2% في العام الجاري 2023 «1.553 مليار يوان» أي أقل بـ3 مرات من ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية.