محافظ جنوب سيناء: جبل سانت كاترين يسجل أعلى درجة حرارة منذ 90 يوما

شهدت مدينة سانت كاترين ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مع اقتراب نهاية موسم الشتاء رسميا، حيث سجلت القمم الجبلية الموجودة بالمدينة درجات حرارة تخطت 10 درجات مئوية صباح اليوم الأحد، وفقا لتصريحات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي أكد ارتفاع الحرارة على مستوى المدن وخاصة شرم الشيخ التي عادت إليها أجواء الصيف الحارة.

وأوضح «فودة» أن مدينة شرم الشيخ سجلت أعلى درجة حرارة في النهار، ومدينة سانت كاترين سجلت أقل درجة حرارة على مستوى المحافظة.

طقس جبل سانت كاترين

وأكد اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، أن جبل سانت كاترين لأول مرة منذ 90 يوما، يسجل 10 درجات مئوية في الصباح، مشيرا إلى أن قمة الجبل سجلت أقل درجة حرارة على مستوى مصر بداية من شهر ديسمبر الماضي وحتى الأسبوع الماضي.

وتابع أن مدينة سانت كاترين سجلت صباح الأحد 17 درجة، وتصل في النهار إلى 24 درجة ونسبة الرطوبة 14%، والرياح جنوبية شرقية وسرعتها 8 كيلومترات في الساعة، وجبل موسى 8 درجات مئوية، وجبل عباس 8 درجات.

طقس مدينة دهب

وقال اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، لـ«الوطن»، إن الحرارة في مدينة دهب مرتفعة، حيث تتأثر بالموجة الحارة التي تضرب البلاد، لكن حالة الطقس معتدلة بالمدينة، حيث سجلت في الصباح 22 درجة مئوية، لتصل خلال ساعات النهار إلى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم

بينما جاءت مدينة شرم الشيخ أعلى المدن في جنوب سيناء بالنسبة لدرجة الحرارة، حيث سجلت 23 درجة مئوية في الصباح، وتصل إلى 32 درجة في منتصف اليوم، ومدينة الطور 21 درجة، وطابا 21 درجة، ونويبع 22 درجة، ورأس سدر 20 درجة.