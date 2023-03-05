أوكرانيا تتأهب لغارة جوية في دنيبروبتروفسك.. وتحذيرات من أزمة جديدة لكييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب لغارة جوية في «دنيبروبتروفسك» جنوب شرق البلاد، والجزء الخاضع لسيطرة «كييف» من مقاطعة زابوريجيا، التي أعلنت موسكو في عام 2022 ضمّها بعد استفتاء، إلى جانب «خيرسون، ولوجانسك، ودونيتسك».

وكان مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، حذّر في وقت سابق، من أنّه سيتم اختراق أوكرانيا من جديد بمساعدة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وأنّ الأزمة لن تنتهي قريبا.

وقال بريجوجين، إنّه من الضروري القتال من أجل «موسكو» هنا والآن، مضيفا أنّ كييف ستحاول استعادة الأراضي التي كانت تنتمي إليها قبل 2014.

وحذّر مؤسس «مجموعة فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، من أنّه إذا انتهت الأزمة الأوكرانية قريبا، فإنّ الصراع الجديد قد يكون أكثر مأساوية ودموية.

وتعهّد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنّه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 ، سيقنع قادة الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدة لأوكرانيا في غضون 10 دقائق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال الصحفي الأمريكي، أندريو نابوليتانو، إنّ الفكرة الغربية بشأن استعادة «شبه جزيرة القرم» من روسيا غبية وعبثية، وتشبه فكرة بشأن تحرير تكساس من الأمريكيين ونقلها إلى المكسيك.

ووصف نابوليتانو، الخطاب أمام «الجمعية الفيدرالية» الذي ألقاه الرئيس الروس فلاديمير بوتين، في 21 فبراير الماضي، بأنّه واحدا من أكثر خطابات رؤساء الدول عقلانية في الآونة الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.