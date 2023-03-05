«الأرصاد» تحذّر من العاصفة الرملية.. ونصيحة مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء، وصولا إلى شمال الصعيد، وقد تكون عاصفة رملية على المناطق الصحراوية والمكشوفة والمدن الجديدة.

عاصفة رملية على الطرق

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ العاصفة الرملية ستتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، مطالبة السائقين بالحذر أثناء القيادة، وأصحاب الأمراض الصدرية والحساسية بالحذر حال الخروج من المنزل اليوم، وارتداء الكمامات.

ولفتت الهيئة، إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث يكسر حاجز الـ33 درجة على القاهرة الكبرى لأول مرة في هذا الوقت من العام، في حين تسجل بين 37 و38 على محافظات جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وتستعرض «الوطن» درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

درجات الحرارة اليوم

وتكون درجات الحرارة اليوم وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

درجات الحرارة في القاهرة - 14 و33

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية - 14 و33

درجات الحرارة في 6 أكتوبر - 14 و33

درجات الحرارة في بنها - 13 و33

درجات الحرارة في دمنهور - 13 و30

درجات الحرارة في وادى النطرون - 13 و31

درجات الحرارة في كفر الشيخ - 12 و31

درجات الحرارة في المنصورة - 14 و31

درجات الحرارة في الزقازيق - 13 و33

درجات الحرارة في شبين الكوم و- 14 و33

درجات الحرارة في طنطا - 13 و33

درجات الحرارة في دمياط - 15 و32

درجات الحرارة في بورسعيد - 15 و33

درجات الحرارة في الاسماعيلية - 13 و34

درجات الحرارة في السويس - 13 و31

درجات الحرارة في العريش - 14 و35

درجات الحرارة في رفح - 14 و35

درجات الحرارة في رأس سدر - 13 و34

درجات الحرارة في نخل - 09 36

درجات الحرارة في سانت كاترين - 06 و27

درجات الحرارة في الطور - 15 و33

درجات الحرارة في طابا - 15 و32

درجات الحرارة في شرم الشيخ - 17 و34

درجات الحرارة في الإسكندرية - 14 و23

درجات الحرارة في العلمين الجديدة - 14 و23

درجات الحرارة في مطروح - 12 و21

درجات الحرارة في السلوم - 10 و21

درجات الحرارة في سيوة - 11 و27

درجات الحرارة في الغردقة - 16 و33

درجات الحرارة في مرسى علم - 16 و31

درجات الحرارة في شلاتين - 18 و31

درجات الحرارة في حلايب - 17 و29

درجات الحرارة في أبو رماد - 16 و28

درجات الحرارة في أبو رماد - 16 و28

درجات الحرارة في رأس حدربة - 17 و29

درجات الحرارة في الفيوم - 14 و36

درجات الحرارة في بنى سويف - 14 و36

درجات الحرارة في المنيا - 14 و36

درجات الحرارة في أسيوط - 14 و36

درجات الحرارة في سوهاج - 14 و36

درجات الحرارة في قنا - 15 و37

درجات الحرارة في الأقصر - 16 و37

درجات الحرارة في أسوان - 16 و37

درجات الحرارة في الوادي الجديد - 13 و38

درجات الحرارة في أبوسمبل - 16 و35