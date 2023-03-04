«الأرصاد»: انخفاض كبير في درجات الحرارة الإثنين المقبل

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأسبوع الماضي شهدت البلاد فيه درجات حرارة مرتفعة، وستستمر كذلك اليوم وغدا، وتكون ذورة الارتفاع الأحد، وتصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 33 درجة، وفي جنوب البلاد إلى 37 درجة.

9 درجات تراجعا في درجات الحرارة

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري: «في يوم الإثنين سيكون هناك انخفاض من 8 إلى 9 درجات، وستصل العظمى بالقاهرة إلى 24 درجة، وسيستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع، وبالتالي، فإننا لا نريد أن نتسرع في تخفيف الملابس».

تحذير من نشاط الرياح

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية: «نحذر أيضا من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية بشكل كبير على الطرق، وخاصة الصحراوية منها، ويجب أن نلتزم القيادة بهدوء، كما أن مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسية والجيوب الأنفية يجب أن يحذروا وأن نرتدي الكمامات بقدر الإمكان ونحاول تجنب الرمال والأتربة المثارة، وسيكون ذلك يوما واحدا وهو الأحد، ولكن الإثنين لن يشهد الأتربة».