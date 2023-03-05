كواليس مقتل عامل داخل منزله بحلوان.. جمجمة مهشمة ودماء على الأرض

داخل أحد شوارع منطقة حلوان في القاهرة، وقفت سيارات شرطة وإسعاف أمام أحد المنازل وتجمع الأهالي بعد سماع سارينة السيارات، متسائلين عما يحدث، وبعد ساعات قليلة خرج رجال الإسعاف من المنزل يحملون جثة رجل أربعيني ووضعوه داخل سيارة الإسعاف وتوجهوا به إلى المشرحة، وألقي القبض على المتهم بعدما اكتشاف أن القاتل هو نجل شقيق الضحية، واقتيد إلى قسم الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

كواليس الجريمة

كواليس الجريمة كانت في منطقة كفر العلو بحلوان، بدأت بوصول البلاغ إلى رجال المباحث، وانتقالهم إلى مسرح الجريمة وتفاجؤوا بأن الجثة لأحد الأشخاص ملقى على الأرض ويرتدى كامل ملابسه مع وجود آثار أعتداء على رأسه.

وبعد تحريات استمرت ساعات عدة من رجال الشرطة ومن خلال تفريغ الكاميرات وإجراء التحريات ومن خلال تحقيقات جهات التحقيق في الجريمة توصلوا إلى أن نجل شقيق الضحية، ارتكب الواقعة للاستيلاء على مبلغ مالى وقدره 800 جنيه كان بحوزة المجني عليه.

كاميرات مراقبة

معاينة الأدلة الجنائية أوضحت أن المتهم قام بتهشيم رأس عمه وفر هاربًَا من مسرح الجريمة قبل أن يتم ضبطه بعد تحديد مكان اختبائه، وبعد تحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق فى الجريمة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة ونقل الجثة الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

قانوني يوضح العقوبة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».