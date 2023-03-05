عاجل.. الزراعة تعلن أسعار تقاوي الأرز والذرة وعباد الشمس لموسم 2023

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أسعار بيع التقاوي للمحاصيل الصيفية لموسم 2023 لكل من الأرز والأذرة وفول الصويا وعباد الشمس والسمسم واللوبيا وحشيشة سوداني.

خفض أسعار تقاوي المحاصيل بنسبة تزيد عن 300%

وقال المهندس عماد حافظ، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي:«أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم خفض أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية دعماً للمزارع بنسبة تزيد على 300% عن مثيلاتها لدى الشركات الخاصة، دعمًا للمزارع ولمنظومة الزراعة التعاقدية التي تستهدف النهوض بمحاصيل الاعلاف والزيوت، وبالتحديد لتقاوي الذرة، حيث تم تحديد سعر تقاوي الذرة الشامية الهجين الفردي بسعر 300 جنيه للعبوة زنة 5 كيلوجرامات، أما الأذرة الشامية الثلاثي فتم تحديد سعر العبوة زنة 7 كيلوجرامات بسعر 275 جنيها.

أسعار تقاوي الأرز وفول الصويا وعباد الشمس والذرة للموسم الجديد

أضاف في تصريحات خاصة للوطن اليوم، أنه تم تحديد أسعار تقاوي الأرز العريض للعبوة زنة 25 كيلوجراما، بـ500 جنيه، والأرز الرفيع فتم تحديد سعر العبوة زنة 25 كيلوجراما بـ475 جنيها، أما فول الصويا فالعبوة فتم تحديد العبوة زنة 30 كيلوجراما بسعر 900 جنيه، أما الأذرة الرفيعة فتم تحديد سعر العبوة زنة 10 كيلوجرامات بسعر 160 جنيها، أما عباد الشمس فتم تحديد سعر العبوة زنة 5 كيلوجرامات بسعر 125 جنيه.

تابع بأنّه فيما يتعلق بسعر السمسم فتم تحديد الكيلو جرام بسعر 45 جنيهًا للكيلو واللوبيا بسعر 40 جنيهاً للكيلو وحشيشة السوداني والأذرة ريان والدخن وهي من محاصيل الأعلاف عالية الإنتاجية والجودة فتم تحديد سعرها بـ35 جنيهًا للكيلو.

أكد حافظ أن التقاوي متوافرة بشكل كبير في المنافذ التابعة للإدارة في المحافظات وكذلك مديريات الزراعة وهي تحظى بسمعه جيدة لدى المزارعين حيث تحقق أعلى انتاجية، والأسعار المعلنة تعتبر مدعومة للمزارع من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث لا يتم تحقيق ربح منها، دعما للزراعات التعاقدية للمحاصيل العلفية والزيتية التي تسعى الدولة للنهوض بها وتحقيق أعلى إنتاجية منها خلال الموسم الزراعي الحالي.