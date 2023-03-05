عاجل.. تفاصيل وفاة 6 أشخاص بتسرب الغاز داخل شقة في 6 أكتوبر

عثر رجال الشرطة على جثث 6 أشخاص داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة السادس من أكتوبر، وانتقلت جهات التحقيق لمناظرة جثامين المتوفيين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بالعثور على جثث 6 أشخاص داخل إحدى الشقق السكنية الموجودة بالطابق الأول، أعمارهم بين 21 إلى 24 عامًا مقيمين في محافظات بني سويف وسوهاج.

وبمجرد ورود البلاغ، انتقل رجال الشرطة إلى المكان وتبيّن أنّ الضحايا يرتدون كامل ملابسهم ولا توجد أي آثار لاعتداء، كما تبيّن أنّ سبب الوفاة تسرب الغاز الطبيعي، وتم غلق الغاز ويقوم رجال الشرطة بفحص البلاغ لكشف ملابسات الواقعة، ونقلت الجثامين إلى المشرحة.