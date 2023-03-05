أبرز 42 وظيفة مطلوبة في مصر اليوم منها سائق براتب 20 ألف جنيه

طرح «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف أبرز الوظائف المطلوبة لدى المؤسسات والشركات اليوم في مصر، التي تتطلب عدد من الشروط والمؤهلات.

وفي هذا الإطار، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظيفة سائق (يشترط امتلاك سيارة)

اسم الشركة: الأمل للعب الأطفال.

مقر العمل: الساحل الشمالي - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - درجة أولى.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 10000- 20000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك وموشن جرافيك

اسم الشركة: توميكو جروب.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 44 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 7000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة مسؤولي مبيعات عقارية

اسم الشركة: سوليد للتطوير العمراني.

مقر الوظيفة: محطة الرمل - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 8.

سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3500- 6500 جنيه مصري.

وظيفة اخصائية اجتماعية

اسم الشركة: فيس البلجيكية.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الخدمة الإجتماعية / معهد عالي للخدمة الاجتماعية).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندسة مكتب فني

اسم الشركة: مؤسسة الغد.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة - هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة اخصائي محتوى

اسم الشركة: ابوهاشم جروب للتخزين والاعمال اللوجيستية.

مقر العمل: المنشية - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنة -‎ سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 5000 جنيه مصري.

وظيفة مدير حسابات

اسم الشركة: الشركة العربية لتجارة مستلزمات الطباعة.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

سنوات الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسبة مالية

اسم الشركة: صن كيدز.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 3000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: العفريت ستورز.

مقر العمل: الدقى - المهندسين - إمبابة - بولاق الدكرور - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة فني أول صيانة كمبيوتر

اسم الشركة: شركة الغانم.

مقر العمل: الظاهر - باب الشعرية - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنوات الخبرة: 4-‎6 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: أهرام العاشر.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة ادخال بيانات

اسم الشركة: بونص لتجارة وتوزيع المواد الغذائية.

مقر العمل: شبرا الخيمة - القليوبية.

سنوات الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب:25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة تمريض سحب عينات

اسم الشركة: عيادات فينوس التخصصية.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

ستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التمريض).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندس تخطيط ومشتريات

اسم الشركة: إن أم تي.

مقر العمل: مينا البصل - الإسكندرية.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة - هندسة القوى الميكانيكية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة سكرتارية - ذوي الهمم 5%

اسم الشركة: خالد خشالة وشركاة.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات المطلوبة إعاقة حركية خفيفة، شلل الأطفال، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 2700- 2700 جنيه مصري.

وظيفة ممرضة لعيادة أسنان

اسم الشركة: واي دي إيه للخدمات الطبية.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مصممة جرافيك

اسم الشركة: فاملي مول.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي 4500 - 5000 جنيه مصري.