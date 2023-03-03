أسماء الناجحين في اختبارات وظائف شركة مياه أسيوط والوادي الجديد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، نتيجة الاختبار التحريري للمتقدمين لوظيفة مراقب أمن والذين انطبقت عليهم الشروط بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021 م للعمل بأفرع الشركة «أول أسيوط – ثان أسيوط ـ مركز أسيوط ــ الفتح ـــ أبوتيج ـــ أبنوب ــ ساحل سليم ـــ البداري ـــ ديروط ـــ القوصية ــــ منفلوط ــــ صدفا ـــ الغنايم»، ضمن خطة الشركة للارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذي تمتلكه سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

رابط نتيجة الاختبار التحريري بأسماء المتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف2021

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في منشور على صفحتها بـ «الفيس بوك»، أنه يمكن للمتقدمين بالمسابقة رقم 4 لسنة 2021 م لشغل وظيفة «مراقب أمن» معرفة نتيجة الاختبار التحريري من خلال الرابط التالي " https://drive.google.com/file/d/12j_SaqXx6ruNRrhVODYSnZ8RzJK8p_lj/view?fbclid=IwAR1M458z5_qt0W6tsFuFz5WiZH-sImpwLEjTgf46nFsRGkjT-TJF98SQv-c "

الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل وظائف شركة المياه والصرف 2021

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أعلنت الشروط العامة الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 4 لسنة 2021 كالآتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون من المقيمين بالمراكز المطلوبة بمحافظة أسيوط طبقا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان.

- صورة شهادة الخدمة العسكرية «سنة للمؤهل العالي - سنة ونصف للمؤهلات فوق المتوسطة - سنتين للمؤهلات المتوسطة»، أو الاعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد موضحا به يعمل كمسوغ للتعيين ولن يقبل دون ذلك.

- ألا يكون المتقدم حاصل على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب من واقع الأوراق المقدمة.

- اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف وفقا لإجراءات التوظيف الموحدة والمعتمدة بالشركة.