مصدر: إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة منتصف الأسبوع الجاري

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، منتصف الأسبوع الجاري، وذلك بعد انتهاء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من إعدادها.

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن النماذج الاسترشادية للثانوية العامة ستكون محاكاة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، والمقرر أن تُعقد يوم 12 يونيو 2023، وفقاً للجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

وأشار المصدر، إلى أن الهدف من النماذج الاسترشادية للثانوية العامة تدريب الطلاب على شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، وفهمها جيداً وطريقة الإجابة عنها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- يوم الاثنين 12 يونيو 2023.. مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.. مادتا الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023.. اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.. اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023.. الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023.. مادتا الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.. مادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023.. اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023.. الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023.. الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023.. مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.