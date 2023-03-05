انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الـ59 للجمعية الجيولوجية المصرية

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي التاسع والخمسون للجمعية الجيولوجية المصرية، بحضور الدكتور عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية، والمهندس علاء خشب نائب وزير البترول، والدكتور ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ورواد الجيولوجيا المصرية.

وأكد الدكتور عمر طعيمة رئيس المؤتمر الذي رحب بالحضور على مدار خمس عقود تقليدا علميا بشكل سنوي، وأشكر هيئة الثروة المعدنية على استضافتها لهذا المؤتمر العلمي، وكذلك الشكر لرعاة الجوائز.

وأوضح طعيمة أن مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية، يأخذ بعين الاعتبار كل ما يهم أعضاء الجمعية من رحلات علمية الواحات البحرية وتدريب الطلبة في مختلف التخصصات، وهنأ الدكتور ياسر رمضان رئيسا لهيئة الثروة المعدنية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم لخدمة الاقتصاد القومي.

هيئة الثروة المعدنية هي بيت الجيولوجيين المصريين

وأكد الدكتور ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أن هيئة الثروة المعدنية هي بيت الجيولوجيين المصريين، وارحب بكل ضيوف المؤتمر، لما يمثله من فرصة عظيمة لتبادل الافكار، ورعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمشروعات الهيئة والخطط والبرامج الفنيه للهيئة للنهوض بقطاع التعدين.

وننتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتطوير هذا القطاع المهم، يشكر كل العاملين بالهيئة على مجهودهم للقيام بمهامهم، وأتمنى أن يستمر العمل الإيجابي والإخلاص في العمل.

وأكد المهندس علاء خشب نائب وزير البترول، أن الأمم ترقى بالعلم، الشعب المصري يتحدث منذ أسابيع عن زلزال تركيا وسوريا، وأن هذا الحديث يمثل أهمية ودور الجيولوجيا، واسم الجيولوجيا المصرية اسم كبير جدا في العالم، فالمسؤول الأول عن الجيولوجيا والتعدين في كندا مصري الكندية.

ونحتاج إلى تسريع الإجراءات التراخيص لإنتاج الخامات وتحقيق قيمة مضافة، ونقوم بالعمل على إنشاء معهد تهديني في مصر، لخدمة هذا القطاع.