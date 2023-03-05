دراسة: 90% من الشباب المصري يتوقعون زيادة فرص العمل خلال السنوات المقبلة

يتطلع الطلاب والباحثون عن عمل أو تغيير مهنتهم في مصر إلى التوجه نحو الوظائف المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في مختلف الصناعات، إذ إنّ نحو 90% من الشباب يتوقعون زيادة فرص العمل في هذه المجالات خلال السنوات الـ10 المقبلة.

الحاصلين علي المؤهلات الرقمية

تعد الغالبية العظمى في مصر وخاصة الباحثين عن عمل، على دراية بالدورات التدريبية عبر الإنترنت، ويتفق الحاصلين علي المؤهلات الرقمية على أنها ساعدتهم في تحقيق أهدافهم المهنية، ولكن تأتي التكلفة في المقام الأول بالنسبة لكل الفئات، حيث تعد أحد أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بالحصول على المؤهلات الرقمية.

واعتمدت الدراسة العالمية التي كشفت عنها IBM، ونفذتها Morning Consult بتكليف من الشركة، على النتائج المحلية لأكثر من 14,000 مقابلة تم اجراؤها مع الطلاب والأشخاص الباحثين عن وظائف جديدة والأشخاص الذين يسعون إلى تغيير وظائفهم.

تحول نوعي في سوق العمل

وفي مصر، شارك ممثلو المجموعات الثلاث من خلال مقابلات عبر الإنترنت، وجرت قياس البيانات الإحصائية لعينة مجموعات الناس المستهدفة وفقاً للعمر، والجنس، والمستوى التعليمي، وصرحت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر: "يشهد سوق العمل تحولاً نوعياً نتيجة للثورة المستمرة والمتغيرات التي تصاحب الرقمنة في مختلف الصناعات، لذلك، يجب على للأجيال الجديدة الاهتمام بالتعلم، واستكشاف ميولهم، واكتساب المهارات للتأهل لوظائف المستقبل.

تحقيق قصص النجاح من خلال تعزيز الابتكار بالشغف

وتلعب العلوم والتكنولوجيا دوراً رئيسياً في تحقيق قصص النجاح من خلال تعزيز الابتكار بالشغف، لذا، نلتزم بالعمل مع شركائنا من خلال منصة IBM SkillsBuild لتقديم العديد من مسارات التعلم لأولئك الذين يرغبون في العمل في مجال التكنولوجيا، خاصة بين الفئات غير الممثلة بالقدر الكافي.

وأعلنت IBM العمل مع 45 شريكاً تعليمياً جديداً في جميع أنحاء العالم بهدف إتاحة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين الفئات التي لم يسبق لها المشاركة بالقدر الكافي في هذا المجال، وتعمل هذه الشراكات مع منظمات الخدمة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمهنية وكذلك الهيئات الحكومية والجامعات على إتاحة الدورات االتدريبية بشكل أكبر عبر الانترنت، باستخدام منصة IBM SkillsBuild، إضافة إلى تحديد مسارات واضحة للتوظيف.

توفير المهارات لمجتمعات محددة بما في ذلك النساء والأمهات العائدات إلى العمل

تركز العديد من هذه المنظمات على توفير المهارات لمجتمعات محددة بما في ذلك النساء والأمهات العائدات إلى العمل، والأقليات ومحدودي الدخل، واللاجئين، كشفت دراسة IBM‏ و ‏Morning Consult عن تصورات المشاركين من الطلاب، والمهتمين بتغيير مهنتهم، والباحثين عن وظائف، في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) بالنسبة إلى التدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، يثق المشاركون في مصر أن التدريب عبر الإنترنت والحصول على شهادات اجتياز دورات تدريب رقمية يمكن أن يساعدهم في تحقيق أهدافهم، 90% من المشاركين الذين حصلوا على المؤهلات الرقمية في الدورات التدريبية يتفقون على أنها ساعدتهم في تحقيق أهدافهم المهنية.