إضافة 6 كليات جديدة لجامعة المنيا الأهلية العام الدراسي المقبل 

كشف تقرير حكومي أبرز مؤشرات تحسين قطاع التعليم العالي بمحافظة المنيا، موضحاً أنه في عام 2014 كان إجمالي عدد الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة 20 كلية، ووصلت إلى 25 كلية في عام 2022، أي بنسبة زيادة 25%.

وبحسب التقرير، كان إجمالي عدد المعاهد الحكومية والخاصة في 2014 معهد واحد فقط، ووصل العدد العام الماضي إلى 5 معاهد، أي نسبة ارتفاع 400%.

تنفيذ مشروعات تعليمية بتكلفة 2.56 مليار جنيه

وأضاف التقرير، أنه مخطط إضافة 6 كليات جديدة بجامعة المنيا الأهلية العام الدراسي المقبل، لافتاً إلى إنشاء مدرج كلية الطب البيطري، وإنشاء كلية دار العلوم بجامعة المنيا، وتم الإنتهاء من 13 مشروعا بتكلفة 975 مليون جنيه، وجاري تنفيذ عدة مشروعات تعليمية بتكلفة 2.56 مليار جنيه، و4 مشروعات صحة تعليمية بتكلفة 1.16 مليار جنيه.

وأكد التقرير، إنشاء جامعة المنيا الأهلية، وإنشاء مبنى كلية التمريض، فضلاً عن افتتاح وبدء الدراسة بجامعة المنيا الأهلية، ومن المقرر أن تشمل 6 كليات بتكلفة 3.1 مليار جنيه، موضحاً أن تكلفة إنشاء وتطوير منشآت التعليم العالي تجاوزت 4.7 مليار جنيه.

مقومات تؤهل المنيا للتنمية المستدامة

وأشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تتمتع بعديد من المقومات التي تؤهلها للتنمية المستدامة، فمن الناحية الزراعية تضم المحافظة 576 ألف فدان والمساحة المنزرعة قمح هذا العام 243 ألف فدان، ومن حيث المقومات الصناعية والاستثمارية توجد بالمحافظة 4 مناطق صناعية، إضافة إلى المحاجر ومصانع السكر، أما المقومات السياحية فتتمثل في أن المحافظة تحوي سجلاً وافياً للآثار الفرعونية والرومانية واليونانية والقبطية والإسلامية.