«التنمية المحلية»: لا توجد شروط للتقديم في مبادرة «مشروعك»

قال المهندس ياسر عبدالوهاب، مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن وزارة التنمية المحلية أطلقت مبادرة «مشروعك» بالتعاون مع مجموعة من البنوك القومية عام 2015، ويتم بمقتضاها مساعدة الشباب في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن الوزراة أطلقت 260 مقر لمبادرة «مشروعك» في جميع أنحاء الجمهورية وذلك بالتعاون مع المحافظات.

وأضاف «عبدالوهاب» خلال حوراه عبر فضائية «DMC»، أن دور المقرات التابعة لمبادرة «مشروعك» يتمثل في مقابلة العميل ومساعدته في استكمال ملفاته واوراقه، ومن ثم تحويله للبنك الأمثل والمناسب له، مؤكدًا أنه لا توجد شروط معينة للتمويل ويمكن لأي مواطن التقديم على المبادرة، ولكن لابد من توافر مقومات التمويل الأساسية كالمكان وهكذا، لكن لا يتم الاعتماد على مقومات الشخص نفسه.

مشروع «تنمية الصعيد»

وأشار مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن وزارة التنمية المحلية له دور فعال وهام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أنها تقدم خدمات الدعم الفني غير المتعلقة بالتمويل، كما أن هناك مشروع «تنمية الصعيد» الذي يتهم بتطوير وتنمية التكتلات الإنتاجية أو ما يعرف «بالتجمعات الصناعية الطبيعية» مثل صناعة العسل الأسود، لافتًا إلى أن هذا المشروع يهتم للغاية بهذا المجال ويقوم بإحداث التطورات في قنا وصعيد مصر بصفة عامة.

منصة «أيادي مصر» الإلكترونية

وأوضح «عبدالوهاب»، أن منصة «أيادي مصر» الإلكترونية التابعة لوزارة التنمية المحلية يتم بمقتضاها تسويق منتجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفية، موضحًا أن صندوق التنمية المحلية يمول الفئات الفقيرة أو شديدة الفقر أو المهمشة، إذ أن القروض الخاصة به تبدأ من 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه بفائدة تتراوح بين 4% حتى 6%.