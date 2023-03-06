تجميل واجهات عمارات وشوارع حي الزهور ضمن مبادرة «العريش مدينة جميلة»

للشهر الثاني على التوالي، تتواصل المبادرات الرسمية والأهلية لتجميل شوارع وميادين مدينة العريش، ومنها «العريش مدينة جميلة»، عن طريق النظافة والتجميل وزراعة الأشجار وتزيين الشوارع والميادين.

وذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، أن قسم التجميل والرعاية والنظافة، مدعوما بفريق من هندسة مجلس المدينة، توجه إلى حي الزهور من أجل تنظيف وتجميل الحي.

تجميل محيط جميعة أسر الشهداء والمصابين

وأضاف أنه جرت إزالة الرمال بالشوارع العامة والفرعية للحي، على أن يجري استكمال عمل البلدورات والتشجير بداية من محيط جمعية أسر الشهداء والمصابين بوسط حي الزهور.

وأوضح البيان أنه جرت إزالة الأتربة، وجار استكمال بناء المبنى الحكومي، وزراعة أشجار الزينة.

تجميل واجهات العمارات السكنية

ويواصل العمال والمقاولون، تجميل واجهات العمارات السكنية بشارع السوق والمستشفى والقاهرة ووسط المدينة والبريد وأم القرى وشركة الكهرباء والمستشفى، على أن تكون جميع الواجهات موحدة باللون البيج، الذي أقرته المحافظة في وقت سابق.

وبلغت نسبة التنفيذ نحو 70% من أعمال التزيين والتجميل، ومن المتوقع أن تنتهي بالكامل قبل حلول شهر رمضان المبارك.