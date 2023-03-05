إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، شمال مدخل قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.

5 مصابين بينهم 3 سيدات

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار أحد إطارات السيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من نعيمة علي حسن، 25 عاما، بغيبوبة تامة، وإسراء عبد الرحيم، 14 عاما، بكسر بالعمود الفقري، وشقيقتها «فرحة»، 12 عاما، بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، والثلاث يقمن في قرية 8 بالظهير الصحراوي.

كما أصيب مجدي جعفر، 26 عاما، مقيم في محافظة أسيوط، ومصاب بخلع بالكتف، وشخص خامس مجهول الاسم والعنوان مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج.

وتم نقل المصابين لمستششفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع اثار الحادث، وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.