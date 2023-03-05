الحياة الآن.. مباشر: تواصل الدراسة بمدرسة قرية منية المرشد الابتدائية

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، تواصل الدراسة بمدرسة قرية منية المرشد الابتدائية التابعة لمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

المدرسة أحدثت تغيرًا كبيرًا في مطوبس

قال السيد محمد الشافعي، مدير الإدارة التعليمية بمركز مطوبس بكفر الشيخ، إن مشروع مدرسة منية المرشد الإبتدائية أحدث تغيرًا كبيرًا في مطوبس، إذ تم البدء في أعمال إحلال وتجديد عام 2020، ومن ثم تم استلامها في عام 2021 بتكلفة بلغت 9 مليون و799 ألف و698 جنيه، متابعا أن هذه المدرسة تحتوي على 25 فصل دراسي بخلاف 5 قاعات لرياض الأطفال، لتشمل 1416 طالب، مشيرًا إلى أن متوسط الكثافة يتراوح بين 45 و50 طالب.

دور «حياة كريمة» في تطوير المدرسة

بينما أضاف رأفت الصباغ، مدير مدرسة قرية منية المرشد الإبتدائية التابعة لمركز مطوبس، أن المدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين قبل حياة كريمة، مشيرًا إلى أن العام الماضي قامت «حياة كريمة» بإنشاء مبنى جديد وعمل صيانة بالمبنى القديم، مما أدى إلى تقليل الكثافات في الفصول الدراسية.

والجدير بالذكر، أن مدرسة منية المرشد الابتدائية شهدت أعمال توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتضم 32 فصلا دراسيًا وحجرات للأنشطة المدرسية والإدراية.