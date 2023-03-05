الحياة الآن.. مباشر: استمرار أعمال إحلال وتجديد مستشفى مطوبس المركزي

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، استمرار أعمال إحلال وتجديد مستشفى مطوبس المركزي في محافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع مستشفى مطوبس المركزي

والجدير بالذكر أن تكاليف أعمال هدم المبنى القديم وإعادة إنشاء مستشفى مطوبس المركزي بلغت مليار جنيه، كما أنه يتم بناء المستشفى على مساحة 12 ألف متر مسطح، وتضم المستشفى مبنى رئيسي على مساحة 5 آلاف متر مربع بارتفارع 5 طوابق ويشمل 180 سريرا.

مستشفى مطوبس المركزي

وتضم مستشفى مطوبس المركزي مدرسة للتمريض ومبنى للعيادات الخارجية ومباني إدارية وخدمية، كما أنها تخدم 356 ألف نسمة في 187 قرية وتابعا بمركز مطوبس، كما أنها وفرت 2500 فرصة عمل حتى الآن.