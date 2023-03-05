كيفية التقديم لحج القرعة 2023.. ينتهي غدا

أعلنت وزارة الداخلية أن غداً الاثنين آخر موعد لتلقي طلبات التقديم لحج القرعة لهذا العام، حيث تواصل الوزارة قبول طلبات التقدم لحج القرعة.

وفي السطور التالية، نعرض كيفية التقديم على حج القرعة قبل انتهاء موعد التقديم المقرر غدا، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها.

كيفية التقديم على حج القرعة

ويمكن تقديم طلب لقرعة الحج من خلال الذهاب إلى مراكز وأقسام الشرطة بكل مديريات الأمن.

كما يمكن التقديم لطلب القرعة من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية من خلال الضغط هنا.

شروط التقديم على حج القرعة

من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك

أن يكون مصري الجنسية

ألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً)، وبالنسبة للسيدات الأقل من 45 عاما، فيشترط وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عن (18 عاما) فى تاريخ 30 أبريل.

تقديم مستند صلة القرابة «حال الفوز بالقرعة».

ويتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها)، ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

المستندات المطلوبة

شهادة الميلاد

طلب التنازل

إيصال السداد

صورة بطاقة الرقم القومي