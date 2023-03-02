كيف تحصل على 3000 جنيه دخلا شهريا من البنك الأهلي؟

يقدم البنك الأهلي المصري، باقة متنوعة من الأوعية الادخارية التي من خلالها يستطيع المواطن أن يحقق دخل شهري كبير، وذلك بعد الإعلان في الفترة الأخيرة عن أسعار فائدة جديدة على المنتجات البنكية، وبعد إلغاء التعامل بشهادة الادخار ذات العائد المرتفع 25% و 22.5%، الأمر الذي معه يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الأرباح من تلك الأوعية الادخارية.

وترصد الوطن من خلال هذه السطور، كيفية تحقيق دخل شهري يصل إلى 3000 جنيه شهريًا، من خلال شهادات البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد 16%.

مميزات الشهادة البلاتينية 3 سنوات

الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد 16%

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 16% شهري، 16.25% ربع سنوي، 16.50% نصف سنوي، 17.25% سنوي.

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهاد.

تحقيق دخل قيمته 3000 جنيه شهريًا

وعند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 225 ألف جنيه على نسبة الفائدة 16% يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 3000 جنيه شهريًا.