المخرج محمد حمدي لقناة الحياة: أشارك في مهرجان أسوان لأفلام المرأة بـ«الورشة»

كشف المخرج محمد حمدي، تفاصيل فيلم «الورشة» المشارك في مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قائلا: إن هذا الفيلم يعد أولى تجاربه الإنتاجية، ويحتوي على 6 قصص مختلفة لـ6 سيدات من شرائح مختلفة.

6 نماذج للسيدات

أضاف «حمدي»، خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، وتنقله بشكل حصري شبكة تلفزيون الحياة، أن السيدات في الفيلم، ينطلقن من فكرة فرقة مسرح هواه، وداخل هذه الفرقة بها نماذج لسيدات مختلفات سواء من ناحية أعمارهن وطبقاتهن الاجتماعية، ولكن الشيء الوحيد الذي يجمعهن هو حبهن للفن والتمثيل.

وأشار إلى أن فكرة الفيلم مختلفة، وأبدع فيه حسام موسى، وهو مدخل لم يتم تناوله قبل ذلك في هذا النوع من الدراما السينمائية، متابعا: «هنشوف جديد في الورشة».

أول مشاركة بالمهرجان

وأوضح أنه يشارك في مهرجان أسوان للمرة الأولى كمتسابق، حيث إن تاريخه مع المهرجان بدأت منذ الدورة الأولى له، حيث كان مشرف على الورش الفنية.