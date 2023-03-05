مخرجة هولندية لقناة الحياة: أشعر بترحاب كبير في أسوان.. وسيدات مصر جميلات

عبرت المخرجة الهولندية ميكا دي يونج، عن سعادتها لتكريمها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قائلة: «شعور رائع جدا عندما علمت أن المهرجان يرغب في تكريمي، وكنت متحمسة جدا لأن هذا تكريم مجمل أعمالي».

جائزتي من المهرجان رائعة

وأضافت «يونج» خلال فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، وتنقله بشكل حصري شبكة تلفزيون الحياة: «هذه ليست جائزتي الأولى، لكن بالفعل هي رائعة لمهرجان المرأة، حيث حصلت على جوائز من هولندا والولايات المتحدة».

وتابعت: «زيارتي لمصر هي الثانية، أتيت من قبل منذ 3 أعوام قبل فيروس كورونا، وشعرت بترحاب كبير، والآن واليوم أشعر بهذا الترحاب الكبير.. والسيدات المصريات جميلات».

فخورة بكل أفلامي

وواصلت: «أنا فخورة بكل أفلامي، لأنها بمثابة أطفالي، وكل أفلامي مختلفة وتتحدث عن المرأة، وأريد دائما أن أصنع أفلاما عن السيدات الجميلات والوحيدات والمعذبات وكل الأنواع من السيدات لأنني أسعى لأكون صوت المرأة».