جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2023.. «لو أنت موظف اعرف هتقبض كام»

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالزيادات الجديدة للعاملين الذين ينطبق عليهم قرار رفع الحد الأدنى للأجور، اعتبارا من راتب شهر أبريل 2023.

ووفق جدول مرتبات العاملين بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، من المقرر أن يرفع الحد الأدنى للأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 3500 جنيه بدل من 3000 جنيه، ما يعني أن أي شخص يقل مرتبه عن 3500 سيرتفع إلى هذا الحد في أبريل المقبل.

ووفق جدول أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن موظفي الدرجة السادسة كان الحد الأدنى لهم 3000 جنيه ولكنه بعد القرارات الجديدة سيكون 3500 جنيه، بزيادة قدرها 500 جنيه.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة

وتستعرض «الوطن» فيما يلي جدول الأجور الجديد للعاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من الشهر المقبل:

- رفع الحد الأدنى للأجور 500 جنيه.

- الحد الأدنى لموظفي الدرجة السادسة 3500 جنيه.

- الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة النوعية 5 آلاف جنيه

- الحد الأدنى للموظفين حاملو درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريا.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.