إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة اليوم الخميس في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة في نطاق المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف برئاسة الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة عصام جابر عبد الواحد 28 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، يقيم مركز ملوي بالمنيا، عبد الرحمن خالد طه 22 عامًا، مصابًا بسحجات كدمات بالجسم، عماد سليمان سيد 30 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، أحمد عبد العزيز سيد 63 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، يقيم بمحافظة المنيا، مصطفى كمال دياب، المنيا 63 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالوجه حوالي 12 سم.