إقامة معرض منتجات بكلية اقتصاد وعلوم سياسية الإسكندرية.. يستمر 5 أيام

نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، اليوم الأحد، معرض المنتجات، بالتعاون مع إحدى الجمعيات، ويستمر لمدة 5 أيام.

عميد الكلية: المعرض يتضمن معروضات متنوعة

وأشار الدكتور أحمد وهبان، عميد الكلية إلى أن المعرض يتضمن معروضات متنوعة من ملابس ومشغولات يدوية ومنتجات غذائية وذلك بأسعار مناسبة، يقدمها نحو 40 عارضًا ممثلين ل40 جهة تجارية ومنظمة مجتمع مدني بالإضافة إلى 3 ممثلين للمنتجين من ذوي الهمم.

وأضاف عميد الكلية أن المعرض يخدم طلاب كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، وكذلك طلاب وطالبات المدينة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والخدمات المعاونة.

المشاركون في الافتتاح

ووفق بيان جامعة الإسكندرية، شارك فى الإفتتاح كل من الدكتور أسامة العادلى، والدكتور شيرين نصير، والدكتورة مروة خليل، وكلاء الكلية، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام مشيخة الأزهر في الإسكندرية، والمهندسة علا محيلبة، رئيس إحدى الجمعيات، والدكتور عادل عنتر، وهبة القرش منسقي المعرض، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والسادة أعضاء مجلس النواب، والعديد من المسئولين وأفراد المجتمع المدني السكندري والإعلاميين، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.