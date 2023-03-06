«س وج» كل ما تريد معرفته عن المنخفض الجوي.. يضرب المحافظات خلال ساعات

تتعرض المحافظات خلال الساعات المقبلة إلى منخفض جوي يؤدي إلى تأثير بعض الظواهر الجوية على جميع المحافظات والتي تمتد من السواحل الشمالية إلى جنوب البلاد، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي كل الأسئلة المتعلقة بالمنخفض الجوي القادم كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

متى يبدأ المنخفض الجوي القادم؟

تتعرض بعد ساعات قليلة المحافظات إلى منخفض جوى قادم من أوربا.

كيف يؤثر المنخفض الجوي في المحافظات؟

يؤدي المنخفض الجوي القادم من أوربا إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إذ تنخفض بمعدل 10 درجات مئوية.

تعرض البلاد إلى منخفض جوي

ما هو المنخفض الجوي القادم خلال ساعات؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي الذي تتعرض له المحافظات خلال ساعات عبارة عن كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

تأثير المنخفض الجوي على المحافظات

ما هو تأثير المنخفض الجوي؟

يؤثر المنخفض في طبقات الجو العليا، إذ أن هناك كتل هوائية تؤدي لانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويعمل المنخفض إلى عودة الأجواء الشتوية الباردة ليلاً.

هل هناك فرص لسقوط الأمطار؟

أوضحت الأرصاد أن هناك فرص لسقوط أمطار على 15 محافظة وتكون خفيفة، وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

إلى متى تستمر الأجواء الشتوية ؟

تستمر الأجواء الشتوية حتى يوم 20 مارس، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و23 درجة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام القادمة نظراً للتقلبات في حال الطقس.