طرق الوقاية من الاختناق بالغاز بعد مصرع 6 عمال في السادس من أكتوبر

قدم اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية السابق عدة نصائح للوقاية من تسرب الغاز بالمنازل وتجنب الاختناق وذلك بعد مصرع 6 عمال بتسرب الغاز داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

نصائح للوقاية من تسرب الغاز

وقال عبد القادر، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّه لكي يتم تجنب حدوث التسرب يجب على قاطني العقارات اتباع التعليمات التالية وأول تلك التعليمات التأكد من وجود مصدر تهوية وعدم احكام غلق الاماكن بشدة مع الصيانة الدورية للمواسير ووصلات الغاز.

كيفية التعامل مع تسرب الغاز

أما عن خطوات التي يجب القيام بها أثناء تسرب الغاز فيجب التوجه لأقرب مصدر تهوية بالمكان وغلق مصدر تسرب الغاز وعدم إشعال أي وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان، كما أنه يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل مكان التسرب.

كانت منطقة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، شهدت صباح اليوم، واقعة العثور على 6 عمال متوفين داخل إحدى الشقة المستأجرة، وتبين من خلال معاينة الشرطة ومن خلال مناظرة جهات التحقيق أن سبب الوفاة يرجع الى تسرب الغاز الطبيعي داخل الشقة أثناء نومهم.