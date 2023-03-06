انخفاض كبير في الحرارة بطقس اليوم الاثنين.. يصل إلى 10 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، إذ تتعرض البلاد لانخفاض كبير في درجات الحرارة، يصل إلى 10 درجات، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم

أضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس، تشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الصعيد، ويكون الطقس غائما جزئيا بكافة المناطق فيما عدا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون مشمسا، مع وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة اليوم، على المدن والمحافظات، تسجل الآتي:

- القاهرة 33 - 14

- العاصمة الإدارية 33 - 14

- أكتوبر 33 - 14

- بنها 33 - 13

- دمنهر 30 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 31 - 14

- المنصورة 31 - 14

- الزقازيق 33 - 13

- شبين الكوم 32 - 15

- طنطا 33 - 13

- دمياط 32 - 15

- بورسعيد 33 - 15

- الإسماعيلية 34 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 35 - 14

- رفح 35 - 14

- رأس سدر 34 - 13

- نخل 35 - 09

- كاترين 27 - 06

- الطور 33 - 15

- طابا 32 - 15

- شرم الشيخ 34 - 17

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 14

- مطروح 21 - 12

- السلوم 21 - 10

- سيوة 27 - 11

- رأس غارب 33 - 16

- الغردقة 33 - 16

- سفاجا 33 - 17

- مرسى علم 31 - 16

- شلاتين 31 - 18

- حلايب 29 - 17

- أبو رماد 28 - 16

- رأس حدربة 29 - 17

- الفيوم 36 - 14

- بني سويف 36 - 14

- المنيا 37 - 14

- أسيوط 36 - 14

- سوهاج 36 - 14

- قنا 37 - 15

- الأقصر 37 - 16

- أسوان 37 - 16

- الوادي الجديد 38 - 13

- أبو سمبل 35 - 16