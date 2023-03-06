سامي جوهر صاحب شخصية برعي في «شاهد ماشفش حاجة»: «بنيت منتجع وأعيش بسيناء»

قال الفنان سامي جوهر، صاحب شخصية «برعي» في مسرحية «شاهد ماشفش حاجة»، إنه بعدما أدى هذا الدور في المسرحية قرر السفر، متابعا: «قرارات كثيرة في حياتي باخدها في دقيقة وبنفذها، بس لازم أكون فكرت فيها واقتنع بيه وربنا بيوفقني».

عدت إلى مصر صدفة واستقريت في سيناء

وأضاف سامي جوهر، خلال لقاء عبر « زووم » ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه عندما قرر خوض تجربة التمثيل وقف بجانب الفنان الكبير عادل إمام، وعندما رغب الكتابة في الصحافة كتب في روز اليوسف، وعندما رغب في مشاهدة العالم لم يركب الطائرة في درجة سياحية ولكن في الكرسي الأمامي ليقودها.

وأوضح أنه يوجد 3 من أفراد عائلته يعملون في مجال الطيران، متابعا: «أجواء دراسة الطيران أخذته من أخويا الكبير، بينما أخويا الأصغر خده وهو حاليا عايش في أمريكا».

ولفت إلى أنه عاد إلى مصر صدفة، والتي لعبت دورا في حياته، حيث قرر زيارة سيناء لأداء واجب لمباركة شخص تزوجت ابنته، فأعجب بسيناء، متابعا: «دعيت لزيارة جزر المالديف، وبالفعل زورتها وعجبتني جدا، والنهاردة نفس الشيء حصل عندنا في سيناء، وقررت التوقف عن وظيفة الطيران والاستقرار في سيناء تحديدا المنطقة بين نويبع وطابا وبنيت منتجعا هناك».

علاقتي بعائلة عادل إمام جزء مهم في حياتي

وأوضح أن علاقته بعائلة عادل إمام جزء مهم في حياته، متابعا: «خالد يوسف طلبني مرتين وعملت عملا في حين ميسرة وبعمل المطلوب منى وبرجع نوبيع تاني.. وتربطني علاقة جميلة مع الزعيم عادل إمام».