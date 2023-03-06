النشرة الدولية: توتر في «ناجورني كراباخ» وهروب 4 إرهابيين من سجن موريتاني

شهدت عدة دول خلال الساعات الماضية، 9 أحداث تنوعت ما بين عسكرية وأمنية وسياسية، أبرزها مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء تبادل لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، فيما فر 4 إرهابيين من «تنظيم القاعدة» من سجن وسط العاصمة الموريتانية.

وفي منطقة «ناجورني كراباخ» المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، تبادلت «باكو» و«يريفان»، إطلاق النار في المنطقة، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن جنديين قتلا في تبادل لإطلاق النار بعد توقيف القوات قافلة اشتبهت في أنها تنقل أسلحة، مضيفة أن القافلة استخدمت طريقا غير مصرح به، وفي «يريفان»، وصفت السلطات الأرمينية، مزاعم «باكو» المتعلقة بنقل أسلحة بالسخيفة، وقالت وزارة الخارجية، إن القافلة كانت تحمل وثائق ومسدس خدمة.

دخول مفاجئ للجيش الصيني

وعلى صعيد آخر، قال وزير تايواني، إنه يجب أن تتحسب «تايبيه» لدخول مفاجئ للجيش الصيني إلى مناطق بحرية وجوية قريبة من حدود الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي إستونيا الواقعة في منطقة «بحر البلطيق» بشمال أوروبا أعلنت «لجنة الانتخابات»، أمس، فوز «الحزب الإصلاحي» بزعامة رئيسة الوزراء كاي كالاس في الاقتراع البرلماني.

968 مرشحًا تنافسوا على 101 مقعدًا في البرلمان الإستوني

وحصل الحزب الإصلاحي على 31.5% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإستونية، مما يضمن له 37 مقعدًا في البرلمان، بينما حصل حزب الشعب المحافظ على 16% «17 مقعدًا».

وتنافس 968 مرشحًا على 101 مقعدًا في البرلمان، كما تنافس 9 أحزاب و10 مرشحين مستقلين على مقاعد برلمانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي تونس، قررت السلطات، تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة للطلبة من الدول الإفريقية، لتسهيل فترة إقامتهم، وتمديد الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، فيما عبرت الرئاسة في بيان، مساء أمس الأحد استغرابها من الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس.

وفي لبنان، عاودت المدارس الرسمية فتح أبوابها، اليوم، بعد إعلان الروابط التعليمية العودة إلى التعليم مع إعطاء وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، جزءًا من مطالبهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي المملكة المتحدة، تعتزم حكومة ريشي سوناك تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة غير الشرعية، غدا يستهدف منع الأشخاص الذين يصلون عبر «بحر المانش» على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في البلاد، كما تعتزم إعادتهم إلى رواندا بموجب قانون.

بدوره، تلقى دوق ساسكس وزوجته ميجان ماركل دعوة لحضور مراسم تتويج والده الملك تشارلز الثالث، فيما قال متحدث باسم الأمير هاري، إن الزوجين لم يؤكدا بعد ما إذا كانا سيحضران، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي مجال الفضاء، وفرت السلطات في «بيونج يانج» ضمانا ثابتا لإطلاق أقمار صناعية ووضعها في مدارات من خلال نجاح كوريا الشمالية في تطوير محرك دفع عالي لصاروخ حامل للقمر الصناعي، وفقا لما ذكره نائب مدير الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي، «بارك كيونج سو».

وفي موريتانيا، تعقبت السلطات عناصر خطيرة من تنظيم «القاعدة» الارهابي فروا من السجن المركزي وسط العاصمة «نواكشوط»، وقالت وسائل إعلام، إن سجينان فاران شاركا سابقا في هجمات على ثكنات للجيش.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان، مساء أمس، إن 4 إرهابيين تمكنوا من الفرار بعد الاعتداء على العناصر المكلفة بالحراسة، فيما قتل اثنان من أفراد «الحرس الوطني» جراء تبادل لإطلاق النار، وفقا لما ذكرته الوكالة الموريتانية للأنباء.